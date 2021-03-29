أخبار عاجلة

نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد -
الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة -
رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات -
سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎ -
حديقة حيوان تقدم مثلجات بنكهة الدجاج.. شاهد الحيوان المحظوظ -
بعد ١٠ أيام على نشر "سبق".. شرطة الرياض تُطيح بلصّ مدارس شقراء -
رقابة على الأسواق.. 100 ألف قراءة فورية لأسعار السلع وغرامات -
شاهد.. تدشين النظام الطبي الإلكتروني "فيدا VIDA" بمستشفى فيفاء العام -
الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦ -
"برج عملاء بنده" الخيري يرتفع في مكة دعماً للأطفال ذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. لحظة وقوع انفجار وحريق ضخم بمصفاة نفط إندونيسية

Print
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وحريق ضخم بمصفاة نفط إندونيسية .. لحظة وقوع انفجار وحريق ضخم بمصفاة نفط إندونيسية
سادس أكبر مصفاة بالبلاد وتنتج 125 ألف برميل يوميًّا

بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وحريق ضخم بمصفاة نفط إندونيسية

ذكرت تقارير إعلامية في إندونيسيا أن حريقًا ضخمًا اندلع في مصفاة بالونغان للنفط التي تديرها شركة النفط والغاز الحكومية بي.تي. برتامينا.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري: إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب في المنشأة الواقعة بمقاطعة إندرامايو في جاوة الغربية.

وحسب تليفزيون "كومباس تي في" الإندونيسي؛ فقد وقع انفجار ضخم قبيل اندلاع الحريق، وقد هرعت الآلاف من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، كما تم إخلاء المنطقة المحيطة من السكان، خشية امتداد الحريق.

ونقل " كومباس تي في" عن شهود عيان، أنه كانت هناك رائحة كريهة قبيل وقوع الانفجار.

ولم يتسنَّ الوصول إلى مسؤولين في الشركة حتى الآن للتعقيب.

وتعد مصفاة بالونغان سادس أكبر مصفاة نفط بالبلاد، وتنتج 125 ألف برميل يوميًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو: غسلت السيارة ثم وقفت في المكان الخطأ.. شاهد ما حدث لها

بالفيديو: غسلت السيارة ثم وقفت في المكان الخطأ.. شاهد ما حدث لها

بالفيديو: غسلت السيارة ثم وقفت في المكان الخطأ.. شاهد ما حدث لها

بالفيديو: غسلت السيارة ثم وقفت في المكان الخطأ.. شاهد ما حدث لها

بالفيديو .. حيلة خبيثة لسرقة حقيبة وجوال سيدة عجوز

بالفيديو .. حيلة خبيثة لسرقة حقيبة وجوال سيدة عجوز

بالفيديو .. حيلة خبيثة لسرقة حقيبة وجوال سيدة عجوز

بالفيديو .. حيلة خبيثة لسرقة حقيبة وجوال سيدة عجوز

شبكة عيون الإخبارية