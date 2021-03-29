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"سامبا" تعلن قُرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين على الاندماج مع "الأهلي"

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"سامبا" تعلن قُرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين على الاندماج مع "الأهلي" "سامبا" تعلن قُرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين على الاندماج مع "الأهلي"
بنهاية يوم الأربعاء القادم سيكون قرار الاندماج نافذًا بموجب نظام الشركات

أعلنت مجموعة سامبا المالية عن قُرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.

وفي التفاصيل، ووفق البيان المنشور اليوم على موقع "تداول"؛ فإنه بالإشارة إلى إعلان مجموعة سامبا المالية في تاريخ 17/ 7/ 1442هـ (الموافق 1/ 3/ 2021م) على موقع شركة السوق المالية (تداول) بخصوص بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري (صفقة الاندماج)، تود مجموعة سامبا المالية التذكير بأن فترة اعتراض الدائنين ستنقضي بنهاية يوم 18/ 8/ 1442هـ (الموافق 31/ 3/ 2021م). وبموجب المادة 193 من نظام الشركات؛ سيكون قرار الاندماج نافذًا بعد انقضاء هذه المدة؛ وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني مجموعة سامبا المالية على صفقة الاندماج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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