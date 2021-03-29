إسطنبول بحاجة لإنتاج الخبز.. زعيم المعارضة التركية: مليون أسرة تعاني الفقر

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"أوغلو": لدينا آلاف الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لسياسات اقتصادية خاطئة

إسطنبول بحاجة إلى إنتاج الخبز.. هكذا قال زعيم المعارضة في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو، بسبب الفقر الذي تعاني البلاد منه مؤخرًا؛ خاصة أن هناك أكثر من مليون أسرة فقيرة في إسطنبول.

وقال كيلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري: "ذكرنا مرارًا أنه لا ينبغي لأي طفل أن ينام جائعًا في أي منزل"؛ مشيرًا إلى أن عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، يبذل قصارى جهده في هذا الصدد.

وتابع بحسب صحيفة "زمان" التركية: "لدينا آلاف الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لسياسات اقتصادية خاطئة.. إخواننا وأخواتنا أصحاب المتاجر، عندما نصل إلى السلطة، سنمحو تمامًا فوائد تلك القروض التي تلقيتموها ونعوض مظالمكم.. إخوتي وأخواتي المزارعين، سأحل بالتأكيد مظالمكم، سأعيد تعيين الفائدة بالكامل على القروض التي تلقيتها، أريد فقط رأس المال الرئيسي".

ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في إسطنبول 15 مليونًا و462 ألفًا، ووفق بيانات رسمية تجاوز عدد السكان المُعَالين الذين لا يعملون في إسطنبول -لأول مرة- 10 ملايين نسمة.

وتشير نتائج استطلاع رأي حديث أجراه مركز Yöneylem، إلى حصول حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب أردوغان على تأييد 30% من الناخبين وحصول حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كليجدار أوغلو على تأييد 20.4% من الناخبين.

وخلال استطلاع الرأي حصد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، أعلى نسبة تأييد في مواجهة الرئيس رجب أردوغان بواقع 41%، تلاه عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بواقع 40%؛ بينما حصل رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، على نسبة تأييد 38.4%.