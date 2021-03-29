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تهبط بدرجات الحرارة.. المسند: الكتلة الهوائية الباردة الحالية لن تكون الأخيرة

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تهبط بدرجات الحرارة.. المسند: الكتلة الهوائية الباردة الحالية لن تكون الأخيرة تهبط بدرجات الحرارة.. المسند: الكتلة الهوائية الباردة الحالية لن تكون الأخيرة
قال: من يوم غد تبدأ الحرارة بالارتفاع التدريجي.. زخات متفرقة على مكة وعسير

تهبط بدرجات الحرارة.. المسند: الكتلة الهوائية الباردة الحالية لن تكون الأخيرة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: الكتلة الهوائية الباردة الحالية والتي توغلت يوم أمس في أجواء #السعودية، تهبط بدرجة الحرارة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من يوم غد تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع التدريجي.

وتابع: علمًا بأن هذه الموجة الباردة السريعة لن تكون الأخيرة.

واستطرد: قد تتشكل السحب المتفرقة، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاء محدودة من مناطق #مكة #الباحة #عسير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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