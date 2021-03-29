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.. نجاح عملية تعويم وتحريك السفينة العملاقة "إيفر جيفن" العالقة في قناة السويس

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بالفيديو.. نجاح عملية تعويم وتحريك السفينة العملاقة "إيفر جيفن" العالقة في قناة السويس .. نجاح عملية تعويم وتحريك السفينة العملاقة "إيفر جيفن" العالقة في قناة السويس

بالفيديو.. نجاح عملية تعويم وتحريك السفينة العملاقة

أعلنت شركة إنتش كيب لخدمات الشحن، عبر حسابها على تويتر، أن سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التي عَلِقت في قناة السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها، طِبقًا لوكالة "رويترز".

وكان المدير الفني لشركة برنارد شولت شيب مانجمنت (BSM) لإدارة السفن، قد قال إن قاطرة متخصصة وصلت إلى قناة السويس كي تنضم إلى القاطرات التي تحاول تعويم السفينة العالقة في مجرى القناة.

وأظهر موقع تتبع حركة السفن العالمية VesselFinder استجابة السفينة إيفير جيفين Ever Given الجانحة في قناة السويس لمناورات الشد.

ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر الموقع نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات؛ مما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر شحن أنه تمت إعادة تعويم السفينة الجانحة بشكل شبه كامل، وأن السفينة ستخضع لفحص أوليّ قبل إبحارها.

وفي وقت سابق فجر اليوم الاثنين، أعلنت هيئة قناة السويس، بدء مناورات الشد لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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