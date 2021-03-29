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مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست"

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مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست"
بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"

مشاط:

أعلن نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، استعداد الوزارة للمشاركة في تمكين جميع الأعمال المشاركة في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدلله للعلوم والتقنية (كاوست) الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة، التي أُقيمت بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".

وقال "مشاط" إن هذه المسابقة تساهم في تعزيز الحلول العلمية المبتكرة، وتطوير مفاهيم الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطويع مخرجات التحدي؛ لتكون رافدًا للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

ورفع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط خالص التهنئة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه، ولجميع المشاركين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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