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ولي العهد يناقش مع رئيس الوزراء العراقي مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

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ولي العهد يناقش مع رئيس الوزراء العراقي مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" ولي العهد يناقش مع رئيس الوزراء العراقي مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"
جرى استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها لمواجهة التحديات البيئية

ولي العهد يناقش مع رئيس الوزراء العراقي مبادرة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة العربية في ذلك.

كما جرى استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وقد بارك رئيس الوزراء العراقي هذه المبادرة، مؤكداً العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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