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الطائف .. "سوق البلد" يستقبل رمضان بالزينة والأضواء

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عبارات ترحيبية وصور في مظهر اعتاد عليه الأهالي سنويًا

الطائف ..

تصوير: ماجد عسيري

يتزين سوق البلد بمحافظة الطائف بالفوانيس والإضاءة والزينة ابتهاجًا واحتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك، إضافة إلى وجود عبارات ترحيبية وصور في مظهر اعتاد عليه الأهالي في كل عام.

حيث استقبل سوق البلد بمحافظة الطائف مرتاديه بالإضاءة والزينة والفوانيس يكون الإحساس بأجواء رمضان القديمة، على الرغم من أنه تبقى عدة أيام على إقبال شهر رمضان.

وحافظ عديد الأهالي بمحافظة الطائف وفي العديد من الأحياء، على عادتهم المستمرة منذ سنوات في استقبال شهر رمضان بتزيين الشوارع والممرات بالفوانيس والإضاءة والزينة.

يُشار إلى أنه عديد من الأحياء الأخرى بمحافظة الطائف تحرص على التزيين والإضاءة، في ظاهرة تعكس أهمية الاحتفال بقدوم شهر رمضان، مثل "حي الشهداء الجنوبية والشمالية والريان والسلامة واليمانية، وغيرها من الأحياء القديمة".

الطائف ..

الطائف ..

الطائف ..

الطائف ..

الطائف ..

الطائف ..

الطائف ..

الطائف ..

الطائف ..

الطائف ..

الطائف ..

الطائف ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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