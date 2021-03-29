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مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان

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عدد عيادات الدوام الممتد في "المراكز" بلغ  24 عيادة

مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان

دشن مدير الشؤون الصحية ببيشة، فالح بن ناصر الشهراني، ثمانية مشروعات لتطوير خدمات الأسنان وتحسين تجربة المريض.

وشمل التدشين تطوير معمل مركز طب الأسنان التخصصي، وتفعيل عيادات الدوام الممتد في المراكز الصحية، والمستشفيات، ومركز طب الأسنان التخصصي.

وبلغ عدد عيادات الدوام الممتد 24 عيادة، وكذلك تم إنشاء وحدة التقويم الجراحي والشفة الأرنبية بمستشفى الملك عبدالله، ومشروع تحسيني لتقليص قوائم انتظار علاج جذور وعصب الأسنان بمركز طب الأسنان، بالإضافة إلى تفعيل عيادات تخصصية لعلاج عصب وجذور الأسنان في مستشفى سبت العلايا ومستشفى وادي ترج، وأيضًا مشروع برنامج التوعية بصحة الفم والأسنان الوقائي ومشروع تطوير جاهزية عيادات الأسنان بالمراكز الصحية.

وقدم الشهراني شكره وتقديره لفريق العمل بإدارة الخدمات العلاجية وإدارة طب الأسنان على ما يقدمونه من جهود في سبيل تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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