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تعقد جامعة دمياط، المؤتمر العلمي الثالث لعلماء المستقبل، لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وهو لقاء علمي ينظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لمدة يومين في الفترة من 30 مارس حتى 31 مارس.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وذلك ضمن حرص الدولة على تشجيع شباب الباحثين. ويقدم الطلاب خلال المؤتمر أبحاثاً علمية من إنتاجهم، وذلك تحت إشراف متخصصين من السادة أعضاء هيئة التدريس وفقاً للتخصصات المعلنة لعرضها في المؤتمر، وعلى هامش المؤتمر، يتم إقامة معرض لأعمال الطلاب الفنية، وسوف تقدم جوائز للبحوث والأعمال الفنية المتميزة.

ويهدف المؤتمر إلى إعداد جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع مما يؤهل الطلاب للمشاركة في مجال البحث والنشر العلمي، ويعزز قدراتهم على العمل الجماعي والقيادي والتنافسي، وكذلك تشجيع ورعاية الطلاب ذوي الكفاءات العلمية والبحثية، وبناء جسور التواصل العلمي بينهم. كما يسهم المؤتمر في إثراء مجال البحث العلمي في الجامعات وانعكاسه على الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي ومواكبة التقدم في مجالات التقنيات الرقمية والعمل على تفعيلھا في تنمية مهارات البحث العلمي والإستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة في التواصل عن بعد في تقديم الأبحاث وعرضها.

ويُقبل بالمؤتمر أبحاث الطلاب في المجالات التالية: العلوم الأساسية والعلوم البيئية، العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العلوم الزراعية، العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاص، العلوم التجارية وإدارة الأعمال، علوم الحاسب، علم التاريخ والآثار، الفنون (التطبيقية - التشكيلية - التعبيرية – الموسيقية)، الدراسات القانونية، السياحة والفندقة، التربية الرياضية وعلوم الصحة، الإعلام والصحافة، الدراسات النوعية، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

وفيما يلي رابط التسجيل لحضور المؤتمر، وذلك للسادة المهتمين من طلاب ومشرفين وأعضاء هيئة تدريس داخل أو خارج جامعة دمياط، بحضور فاعليات المؤتمر الطلابي الثالث (بنظام الهجين) تحت شعار علماء المستقبل، وذلك عن طريق برنامج ميكروسوفت تيمز. ويمكن للمشارك حضور البث المباشر لمناقشات المؤتمر ومعرض الفنون التشكيلية المصاحبة، والأنشطة المختلفة للمؤتمر، وذلك من خلال الرابط التالي: للدخول للرابط من هنا