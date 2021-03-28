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مهرجان "البن الخولاني" يختتم فعالياته.. و"محافظ الداير" يكرم اللجان العاملة

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مهرجان

اختتم مهرجان البن الخولاني الثامن المقام في محافظة الداير شرق منطقة جازان، فعالياته التي استمرت 10 أيام وشهدت إقبالًا واسعًا من الزوار وحركة شرائية كبيرة.

شهد المهرجان في نسخته الثامنة فعاليات نوعية ومشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لزراعة البن، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وجهود تطوعية عبر 425 متطوعًا.

وساهم مهرجان البن الخولاني في تشجيع زراعة البن وتحفيز المزارعين على التوسع في الزراعة؛ ما أسهم في زيادة رقعة زراعة البن، ورفع مستوى الإنتاج الذي بلغ أكثر من 600 طن.

ويعتبر مهرجان البن الذي يقام بمحافظة الداير تظاهرة تراثية ثقافية وكرنفالًا وطنيًّا يسجل كل عام نجاحات متتالية تساندها جهود المزارعين ودعم حكومي كبير.

من جانبه كرم محافظ الداير نايف بن لبدة المشرف العام على مهرجان البن الخولاني الثامن، مشائخ القبائل وأعضاء اللجان العاملة في حفل افتتاح مهرجان البن الخولاني في نسخته الثامنة، والمشاركين في أوبريت الافتتاح من منشدين وشعراء، والفرقة الشعبية لمحافظة الداير.

وقدم محافظ الداير للجميع شكره وتقديره نظير الجهود التي بذلوها من أجل إنجاح حفل الافتتاح وإخراجه بالصورة المميزة التي خرج بها.

وثمن محافظ الداير لمشائخ القبائل تعاونهم الدائم لما فيه الصالح العام وخدمة المحافظة، مشيدًا بدورهم وتفاعلهم المستمر.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لعدد من مشائخ القبائل والقائمين على برنامج الافتتاح لمهرجان البن الخولاني الثامن، بحضور إدارة المهرجان في صالة الاستقبال بالمحافظة.

مهرجان

مهرجان

مهرجان

مهرجان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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