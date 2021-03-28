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: ضبط أردني يملك مزرعة للحشيش

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مصر : ضبط أردني يملك مزرعة للحشيش : ضبط أردني يملك مزرعة للحشيش

جى بي سي نيوز :- القت السلطات المصري القبض على شخص اردني الجنسية ، وصفته وسائل اعلام مصرية بمالك أكبر مزرعة مخدرات في محافظة السويس.

صحيفة اليوم السابع قالت حول القضية ، ان مالك مزرعة مخدرات اعترف بتصنيع مخدر الحشيش وخلطه بمواد سامة، وأنه كان يرسل عبر “الواتس آب” سر الخلطة لتاجر المخدرات بالمجان، وأكدت تحقيقات النيابة أنه تم ضبط رسائل بهاتفه تجمعه مع تجار مواد مخدرة يشرح لهم كيف يخلطون المواد المخدرة.

وقال المتهم الأردني في التحقيقات، أنه بالفعل كان يرسل طرق خلط مخدر الحشيش لأصدقائه من تجار المخدرات، مؤكدا قيامه بفعل هذا بدون مقابل، وكانوا يستخدمون طرق الخلطة التي كان يرسلها ويضاعفون أرباحهم من تجارة الحشيش، وأنه لم يأخذ منهم أموال مقابل سر الخلطة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم وشريكة في ملكية مزرعة المخدرات كانا يقيمان معا داخل المزرعة طوال الفترة الماضية ، وأنه يعيش في منذ سنوات .

وبينت الصحيفة ان قاضي بمحكمة السويس قرر تجديد حبس مالك المزرعة15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتشير التحقيقات أن العصابة يتزعمها أجنبي من إحدى الدول الأوروبية وصل إلى مصر بتأشيرة سياحة وقام بمشاركة تاجر حشيش واستغلال مزرعته في منطقة السويس لعمل خلطة جديدة للحشيش ، مستخدما الحنة والدقيق والصبغة والكافور ، وقاما بخلط الكميات المصنعة بكميات من الحشيش لمضاعفة الكميات المصنعة وبيعها بأسعار كبيرة بحجة أنها خلطة جديدة ونقية .

وأكدت التحقيقات، تنكر عدد من الضباط في هيئة مواطنين من البدو وتمكنوا من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية شخصين أحدهما يحمل اردني، مقيمان بمزرعة ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كميات الإتجار بمخدر الهيروين ، متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع

جي بي سي نيوز

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