أخبار عاجلة

كاتب سعودي محذراً: اتفاق الصين السري مع إيران سيقلب ترتيبات المنطقة -
بسبب تدخلات وقرارات أردوغان المستمرة.. 750 مليون دولار غادرت تركيا خلال أسبوع -
SESSÃO PLENÁRIA 30/03 -
Feyyaz Uçar:"Türk Milli Takımımızın Geleceği Dışarıda Oynayan Oyuncularımızdır" / A Spor -
JOURNAL DU MARDI 30 MARS 2021 -05H GMT -
Emin Çapa: ''Satmak 'vatan hainliğidir' dediği yerden aldığı yalnız ikramiye geliri 11 bin üzeri!'' -
Top News - Të moshuarit në radhë që në mëngjes/ Procesi i vaksinimi masiv nëpër qytete -
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 'ਹੋਲੇ' ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕੜੇ 'ਸਿੰਘ' ਭਿੜੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ LIVE ਅਪਡੇਟ ! -
Arturi ngre dyshime per vdekjen e djalit: Kush e ka marre celularin iPhone? -
Asian American business owners question skill games ban, ask why casinos are still allowed -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

محافظة : الأردن وصل ذروة إصابات الموجة الثانية

Print
محافظة : الأردن وصل ذروة إصابات الموجة الثانية محافظة : الأردن وصل ذروة إصابات الموجة الثانية

جى بي سي نيوز :- قال عضو لجنة الأوبئة استاذ علم الفيروسات والأوبئة الدكتور عزمي محافظة إن الأردن يمر في مرحلة انتشار وبائي واسع ضمن المرحلة الرابعة وهي الأعلى بحكم نسبة إيجابية الفحوصات وأعداد الإصابات.

وبين محافظة في حديث لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، أن الأردن وصل ذروة الإصابات في الموجة الثانية وستبدأ الإصابات خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف أي وباء ينتشر إلى أن يصيب كل من لديه استعداد للاصابة ثم يبدأ في الانخفاض، وهناك حاجة للتأكد من التزام المصابين المحجورين منزلياً بالحجر من خلال الكشف عليهم بشكل مستمر ومنع التجمعات.

وتابع أن ما هو مطبق في الأردن حالياً قريب من ما يسمى حظرا شاملا في العالم، فالحظر خلال الفترة المطبق بها وعدد المرافق المغلقة تشابه ما يتم تطبيقه كحظر شامل في العالم الغربي.

ولفت إلى أن لجنة الأوبئة هي من أوصت بتطبيق حظر التجول الشامل يوم الجمعة، مؤكداً أن لجنة الأوبئة ليس ذات رأي واحد وتصدر توصياتها والقرار الأخير بيد ، مبيناً “أن الحكومة لا تأخذ بالضرورة بتوصيات لجنة الأوبئة”.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
منع موائد رمضان والاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات.. قرارات عاجلة من الحكومة لمحاصرة كورونا

منع موائد رمضان والاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات.. قرارات عاجلة من الحكومة لمحاصرة كورونا

عاجل : تعرف على إجراءات الحكومة بشهر رمضان بشأن صلاة التراويح

عاجل : تعرف على إجراءات الحكومة بشهر رمضان بشأن صلاة التراويح

الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة

الحكومة اليمنية تدين استمرار الحوثي في استهداف النازحين بمأرب

الحكومة اليمنية تدين استمرار الحوثي في استهداف النازحين بمأرب

شبكة عيون الإخبارية