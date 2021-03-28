إحصائية للداخلية تكشف أعداد المخالفين للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

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الرياض تتصدر المشهد بـ 9915 مخالفاً ومكة ثانياً بـ 7222

أبرزت وزارة الداخلية أعداد المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال أسبوع، حيث بلغ 30306 مخالفات.

حيث تصدرت منطقة الرياض أعداد المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بـ 9915 مخالفاً خلال الفترة من ٨-٨-١٤٤٢هـ وحتى ١٤-٨-١٤٤٢هـ، تلته منطقة مكة المكرمة بـ 7222، ثم المنطقة الشرقية بـ 4112، ثم القصيم بـ 2375، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 1697 ثم منطقة الجوف بـ 1241 مخالفاً، ثم منطقة تبوك بـ 861 مخالفاً، ثم منطقة الباحة بـ 746، ثم منطفة عسير بـ676 مخالفاً، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 606 مخالفين ثم منطقة جازان بـ181 مخالفاً، ثم منطقة نجران بـ 77 مخالفاً.