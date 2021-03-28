أخبار عاجلة

كاتب سعودي محذراً: اتفاق الصين السري مع إيران سيقلب ترتيبات المنطقة -
بسبب تدخلات وقرارات أردوغان المستمرة.. 750 مليون دولار غادرت تركيا خلال أسبوع -
SESSÃO PLENÁRIA 30/03 -
Feyyaz Uçar:"Türk Milli Takımımızın Geleceği Dışarıda Oynayan Oyuncularımızdır" / A Spor -
JOURNAL DU MARDI 30 MARS 2021 -05H GMT -
Emin Çapa: ''Satmak 'vatan hainliğidir' dediği yerden aldığı yalnız ikramiye geliri 11 bin üzeri!'' -
Top News - Të moshuarit në radhë që në mëngjes/ Procesi i vaksinimi masiv nëpër qytete -
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 'ਹੋਲੇ' ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕੜੇ 'ਸਿੰਘ' ਭਿੜੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ LIVE ਅਪਡੇਟ ! -
Arturi ngre dyshime per vdekjen e djalit: Kush e ka marre celularin iPhone? -
Asian American business owners question skill games ban, ask why casinos are still allowed -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ صامطة يهنئ منسوبي صحي الدريعية بجائزة التميز

Print
على مستوى وزارة الصحة خلال فبراير 2021

محافظ صامطة يهنئ منسوبي صحي الدريعية بجائزة التميز

هنأ محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، منسوبي مركز صحي الدريعية بمناسبة حصول المركز على جائزة التميز على مستوى وزارة الصحة خلال شهر فبراير 2021.

وقال محافظ صامطة: إن تميز أبطال مركز صحي الدريعية ليس بمستغرب في ظل الدعم المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله -.

وتوجيهات ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز.

وأثنى على ما تذخر به الصحة من كفاءات صحية وقيادية على كل الأصعدة لخدمة المرضى والمراجعين، وما يبرزه أبناء المحافظة من التميز في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ودعا محافظ صامطة جميع القطاعات الصحية بالمحافظة إلى بذل المزيد من الجهود والسعي للتميز لخدمة الوطن الغالي ومواطنيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كاتب سعودي محذراً: اتفاق الصين السري مع إيران سيقلب ترتيبات المنطقة

كاتب سعودي محذراً: اتفاق الصين السري مع إيران سيقلب ترتيبات المنطقة

بسبب تدخلات وقرارات أردوغان المستمرة.. 750 مليون دولار غادرت تركيا خلال أسبوع

بسبب تدخلات وقرارات أردوغان المستمرة.. 750 مليون دولار غادرت تركيا خلال أسبوع

بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي"

بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي"

اقتصاديون وباحثون: "شريك السعودية" يؤكّد تصميم ولي العهد على بناء اقتصاد متين

اقتصاديون وباحثون: "شريك السعودية" يؤكّد تصميم ولي العهد على بناء اقتصاد متين

شبكة عيون الإخبارية