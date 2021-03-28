أخبار عاجلة

كاتب سعودي محذراً: اتفاق الصين السري مع إيران سيقلب ترتيبات المنطقة -
بسبب تدخلات وقرارات أردوغان المستمرة.. 750 مليون دولار غادرت تركيا خلال أسبوع -
SESSÃO PLENÁRIA 30/03 -
Feyyaz Uçar:"Türk Milli Takımımızın Geleceği Dışarıda Oynayan Oyuncularımızdır" / A Spor -
JOURNAL DU MARDI 30 MARS 2021 -05H GMT -
Emin Çapa: ''Satmak 'vatan hainliğidir' dediği yerden aldığı yalnız ikramiye geliri 11 bin üzeri!'' -
Top News - Të moshuarit në radhë që në mëngjes/ Procesi i vaksinimi masiv nëpër qytete -
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 'ਹੋਲੇ' ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕੜੇ 'ਸਿੰਘ' ਭਿੜੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ LIVE ਅਪਡੇਟ ! -
Arturi ngre dyshime per vdekjen e djalit: Kush e ka marre celularin iPhone? -
Asian American business owners question skill games ban, ask why casinos are still allowed -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقويم التعليم" تعلن نتائج اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة

Print
"تقويم التعليم" تعلن نتائج اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة "تقويم التعليم" تعلن نتائج اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة
عبر صفحة المستفيد في موقع الهيئة الإلكتروني

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية" لأكثر من 239 ألف مختبر، وذلك عبر صفحة المستفيد في موقع الهيئة الإلكتروني

https://e-services.etec.gov.sa.

ويعد اختبار القدرات العامة -الذي عُقد خلال المدة من 19 إلى 27 فبراير 2021م في عدد من المقارّ الورقية الموزعة على مدن ومحافظات المملكة-اختباراً خاصاً بخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي، حيث تشترط الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي).

ويقيس الاختبار القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم، بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

وتدعو الهيئة الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر@Eteccare؛ لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كاتب سعودي محذراً: اتفاق الصين السري مع إيران سيقلب ترتيبات المنطقة

كاتب سعودي محذراً: اتفاق الصين السري مع إيران سيقلب ترتيبات المنطقة

بسبب تدخلات وقرارات أردوغان المستمرة.. 750 مليون دولار غادرت تركيا خلال أسبوع

بسبب تدخلات وقرارات أردوغان المستمرة.. 750 مليون دولار غادرت تركيا خلال أسبوع

بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي"

بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي"

اقتصاديون وباحثون: "شريك السعودية" يؤكّد تصميم ولي العهد على بناء اقتصاد متين

اقتصاديون وباحثون: "شريك السعودية" يؤكّد تصميم ولي العهد على بناء اقتصاد متين

شبكة عيون الإخبارية