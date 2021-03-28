أخبار عاجلة

كاتب سعودي محذراً: اتفاق الصين السري مع إيران سيقلب ترتيبات المنطقة -
بسبب تدخلات وقرارات أردوغان المستمرة.. 750 مليون دولار غادرت تركيا خلال أسبوع -
SESSÃO PLENÁRIA 30/03 -
Feyyaz Uçar:"Türk Milli Takımımızın Geleceği Dışarıda Oynayan Oyuncularımızdır" / A Spor -
JOURNAL DU MARDI 30 MARS 2021 -05H GMT -
Emin Çapa: ''Satmak 'vatan hainliğidir' dediği yerden aldığı yalnız ikramiye geliri 11 bin üzeri!'' -
Top News - Të moshuarit në radhë që në mëngjes/ Procesi i vaksinimi masiv nëpër qytete -
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 'ਹੋਲੇ' ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕੜੇ 'ਸਿੰਘ' ਭਿੜੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ LIVE ਅਪਡੇਟ ! -
Arturi ngre dyshime per vdekjen e djalit: Kush e ka marre celularin iPhone? -
Asian American business owners question skill games ban, ask why casinos are still allowed -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عسكر ميانمار يتعقّبون المتظاهرين حتى قبورهم.. ويطلقون النار على جنازة محتج

Print
عسكر ميانمار يتعقّبون المتظاهرين حتى قبورهم.. ويطلقون النار على جنازة محتج عسكر ميانمار يتعقّبون المتظاهرين حتى قبورهم.. ويطلقون النار على جنازة محتج
إدانات دولية لإراقة دماء المدنيين

عسكر ميانمار يتعقّبون المتظاهرين حتى قبورهم.. ويطلقون النار على جنازة محتج

فتحت قوات الأمن في ميانمار النار، اليوم (الأحد)، على أشخاص تجمعوا في جنازة متظاهر، من 114 متظاهراً قتلوا أمس في أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط).

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة شهود عيان أنه لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا في إطلاق النار على الجنازة في بلدة باجو بالقرب من العاصمة التجارية يانجون.

من جانبها قالت امرأة تدعى آي، كانت في خدمة ثاي مونج مونج، وهو طالب يبلغ من العمر 20 عامًا، وأصيب برصاصة أمس: "بينما كنا نغني له أغنية الثورة، وصلت قوات الأمن لتوها وأطلقت النار علينا، وهرب الناس بمن فيهم نحن، عندما أطلقوا النار".

من ناحيتهم بيّن شهود أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار اليوم في منفصلة في أماكن أخرى.

وأثارت إراقة الدماء إدانة غربية متجددة، وذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار أن الجيش ينفذ قتلًا جماعيًّا، ودعا العالم إلى عزل المجلس العسكري ووقف وصوله إلى الأسلحة.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن احتجاجات واسعة النطاق في يانغون أو في مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، التي تحملت العبء الأكبر من الضحايا أمس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كلام هتسمعه لأول مرة عن أسباب حوادث القطارات فى مصر

كلام هتسمعه لأول مرة عن أسباب حوادث القطارات فى مصر

المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات حيال "أخطاء" ارتكبتها قوات التحالف

المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات حيال "أخطاء" ارتكبتها قوات التحالف

المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات حيال "أخطاء" ارتكبتها قوات التحالف

المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات حيال "أخطاء" ارتكبتها قوات التحالف

الإصابات الرياضية والحوادث المرورية.. أبرز عمليات عظام "نور مكة"

الإصابات الرياضية والحوادث المرورية.. أبرز عمليات عظام "نور مكة"

شبكة عيون الإخبارية