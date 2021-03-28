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"متحدث الصحة": نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في تسجيل الإصابات الجديدة بكورونا

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نسبة 60% إلى 70% من الحالات مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن الوزارة تتابع الأوضاع وتطورات الفايروس، حيث رصدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة، وكذلك في الحالات الحرجة. معتبراً ذلك أمرًا مقلقًا، كونهم لا يريدون أن تعود تلك الأرقام إلى الارتفاعات، مما يؤكد علينا ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية لكي نواصل التصدي لهذه الجائحة.

وأضاف أن أسباب ارتفاع الحالات يعود إلى أن 60% إلى 70% من الحالات مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل. ولهذا علينا أن نحرص على تطبيق الاحترازات سواءً لمن أخذ اللقاح أو من لم يأخذه.

وأوضح أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 التي تم إعطاؤها وصل إلى 4053069 جرعة معطاة، في كافة مناطق المملكة عبر مراكز اللقاح والتي يتجاوز عددها الـ 500 مركز. مؤكداً بأن مواعيد أخذ الجرعة ستكون متاحة بشكل أكبر في المرحلة القادمة، ومشدداً على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي‬، لافتاً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة. ‬

وشدّد على أن سلاحنا وأملنا -بعد الله سبحانه وتعالى- لنتجاوز هذه الأزمة وهذه الجائحة بسلام هو أن نأخذ اللقاحات لنصل إلى مناعة مجتمعية.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 531 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (388325) حالة، من بينها (4728) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (638) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (376947) حالة، بإضافة (389) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6650) حالة، بإضافة (7) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 8138294 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2204583 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 30794589 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14967217) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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