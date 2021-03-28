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.. وزير الصحة يوجه رسالة لمنسوبي مركز صحي الدريعية

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فيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة لمنسوبي مركز صحي الدريعية .. وزير الصحة يوجه رسالة لمنسوبي مركز صحي الدريعية
لحصولهم على "جائزة التميز"

فيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة لمنسوبي مركز صحي الدريعية

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس السبت، رسالة شكر لمنسوبي مركز صحي الدريعية بمحافظة صامطة، جنوب منطقة جازان، بمناسبة حصولهم على جائزة التميز لشهر فبراير الماضي.

وعبّر "الربيعة" في مقطع عن تقديره لجهود أبطال الصحة بالمركز الصحي في خدمة المرضى والمراجعين، التي أسهمت في حصولهم على الجائزة.

وقال: إن هذا ليس بمستغرب على أبطال الصحة الذين تعودوا على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد فخره واعتزازه بما قدموه من نجاح وتميز، متمنيًا لهم دوام التقدم والتوفيق لخدمة الوطن الغالي ومواطنيه الأعزاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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