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"سكني" يوفر 1752 قطعة أرض.. ويطرح مخطط "الأوركيد" في صامطة

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"سكني" يوفر 1752 قطعة أرض.. ويطرح مخطط "الأوركيد" في صامطة "سكني" يوفر 1752 قطعة أرض.. ويطرح مخطط "الأوركيد" في صامطة
على مساحة 1.6 مليون م2

أعلن برنامج "سكني" إطلاق مخطط "الأوركيد" عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، حيث يوفر المخطط 1752 قطعة أرض سكنية، ليصل بذلك إجمالي المخططات التي تم طرحها عبر "سكني" إلى 218 مخططاً توفّر أكثر من 180 ألف أرض.

وأكد برنامج سكني في بيانٍ صحفي اليوم استمراره في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتاح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني لاستكمال جميع الإجراءات، ويمكن تحميل التطبيق للاستفادة من الخدمات التي يقدمها من خلال الرابط http://qrco.de/bbLCv7.

ويقع مخطط الأوركيد جنوب غرب محافظة صامطة ويبعد 15 دقيقة عن مستشفى الموسم العام، على مساحة تصل إلى 1.6 مليون م2، إذ يوفّر 1752 أرضًا سكنية بمتوسط مساحات 510م2 للأرض، ويُعد نموذجاً للمخططات السكنية المتكاملة لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، إضافة إلى خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي "البناء الذاتي" وإصدار رخص البناء إلكترونياً عبر تطبيق "سكني" بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم ورفع نسبة التملّك السكني إلى 70% وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وكان برنامج "سكني" قد أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في مناطق المملكة كافة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة تُسهّل تملك الأسر ، إضافة إلى ما يوفره التطبيق من خدمات إلكترونية لمستفيدي البناء الذاتي ممن يمتلكون أراضٍ سكنية لبنائها من خلال اختيار التصاميم النموذجية التي يستعرضها التطبيق بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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