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"الاتصالات" تصدر وثيقة تصنيف أعمال "تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة"

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أعلنت عن الإطلاق التجريبي لـ"منصة تك"

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن إصدار وثيقة "تصنيف أعمال سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة" والإطلاق التجريبي لـ"منصة تك" لتسجيل المنشآت وفقًا لهذا التصنيف، وذلك في إطار دور الهيئة كمنظم لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وبهدف توفير بيئة ملائمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وزيادة الشفافية في السوق وتحقيق المنافسة العادلة التي تحقق الارتقاء بمستوى قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة.

وأوضحت أن إصدار وثيقة "تصنيف أعمال سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة" يهدف إلى تزويد المنشآت العاملة في السوق والمستفيدين بالمبادئ الأساسية للتصنيف، والتعاريف والأوصاف لفئاته، بالإضافة إلى تمكين قياس نضج أعمال سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، مع رصد وتنمية ومواءمة قوى العرض والطلب في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة. ويأتي إصدار هذا التصنيف بعد دراسةٍ وتحليل لأفضل الممارسات والمعايير المحلية والعالمية في تصنيف أسواق تقنية المعلومات.

وبينت الهيئة أنه بإمكان المنشآت العاملة في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة التسجيل في "منصة تك" لتمكينهم من ربط أعمالهم وخدماتهم مع التصنيف، و نشرها في دليل على موقع الهيئة الإلكتروني، كما سيمكنهم التسجيل من المشاركة في البرامج والمبادرات التطويرية، بالإضافة إلى فتح قناة اتصال مباشرة مع الهيئة لأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم.

ودعت جميع المنشآت العاملة في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة إلى التسجيل في "منصة تك" عبر موقعها الإلكتروني (https://www.citc.gov.sa//ar/services/tech/Pages/default.aspx).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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