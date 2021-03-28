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شاهد.. لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي بالحديدة

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شاهد.. لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي بالحديدة شاهد.. لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي بالحديدة
تمت تحت قيادة القوات المشتركة للتحالف بعد مراقبة النشاط العدائي الإرهابي

شاهد.. لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي بالحديدة

‬عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات توثق عملية استهداف وتدمير زورقين مفخخين يتبعان للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مقابل محافظة الحديدة أمس السبت.

وأوضح التحالف أن عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة النشاط العدائي وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وبيّن التحالف أن عملياته البحرية لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيات تأتي ضمن إسهاماته مع المجتمع الدولي في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خطر وتهديد المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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