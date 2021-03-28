"كاوست" تطلق مبادرة صحية لدعم جهود تطبيق الطب الدقيق بالمملكة

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عبر حفل افتراضي حضره وزيرا الصحة والاستثمار

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم عبر حفل افتراضي، مبادرة صحية وابتكارية بحثية علمية وسريرية متعددة التخصصات، تحمل اسم "مبادرة كاوست للصحة الذكية- SHI"، وذلك بحضور وزيري الصحة والاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في حديثه خلال بداية الحفل أن انطلاق مبادرة الصحة الذكية تمهد الطريق لإنشاء روابط مطلوبة بشدة بين أبحاث العلوم وأنظمة الرعاية الصحية وصناعة التكنولوجيا الحيوية، التي ستؤدي إلى تحسين عجلة التنمية الاقتصادية.

فيما قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: "يساعد تعاوننا وشراكتنا مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في تحقيق النتائج الصحية الواعدة التي نرغب في متابعتها، حيث سنعتمد على خطط ومبادرات أكاديمية للبدء في تخصيص برامج علمية فريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية".

من جانبه أوضح المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، أن مبادرة الصحة الذكية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تمثل أحدث توجه على التزام كاوست بالتعليم والتنمية الاقتصادية في المملكة من خلال إقامة علاقات قوية مع المؤسسات العليا مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مؤكداً معاليه أن هذه العلاقات والشراكة "ستلعب دورًا رائدًا في سد الفجوة بين الاكتشاف والابتكار في قطاع الرعاية الصحية".

وتهدف المبادرة إلى تأسيس وتمويل أبحاث تعاونيّة بين كاوست وكبريات المستشفيات الوطنية، تعمل على إدماج التقنيات الصحية الذكية لاستخدامها في التشخيص والعلاج في المملكة، حيث بات اعتماد التقنيات الصحية الذكية أمراً ضرورياً لتحديث منظومة الرعاية الصحية في المملكة، والانتقال بها من نهج الطب التقليدي الذي يقدّم "مقاساً واحداً يناسب الجميع"، إلى عصر الطب الدقيق والشخصي. وتوفر رؤية 2030 خارطة طريق لإنجاز ذلك ضمن منظومة الرعاية الصحية في المملكة. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل كاوست على الاضطلاع بدور رياديّ في هذا المسعى.

ومن ناحيته، قال مدير مبادرة كاوست للصحة الذكية بيير ماجستريتي: "إن مستقبل الصحة يكمن في الطب الدقيق - في الفهم الأفضل لآليات الأمراض كما يعبّر عنها الأفراد، بناءً على التفاعلات بين جيناتهم وأسلوب حياتهم". وأضاف: "لهذا، فإن الحوار بين علماء العلوم الأساسية والأطباء أمر جوهريّ للغاية".

إلى هذا تتمثل مهمة مبادرة كاوست للصحة الذكية في تطوير واستخدام تقنيات وطرائق صحية ذكية لدعم وتعزيز برامج أبحاث الصحة الانتقالية، التي تحول الاكتشافات العلمية الأساسية إلى أدوات وحلول إكلينيكية عملية للأمراض السائدة.