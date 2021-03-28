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"شعرت بعدم ارتياح في موضع الحقن".. "بوتين" يكشف آثار تلقّيه اللقاح

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"شعرت بعدم ارتياح في موضع الحقن".. "بوتين" يكشف آثار تلقّيه اللقاح "شعرت بعدم ارتياح في موضع الحقن".. "بوتين" يكشف آثار تلقّيه اللقاح
رفض الإفصاح عن نوعية المصل الذي أخذه

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد)، عن أنه تعرض لأعراض جانبية طفيفة من لقاح بعد تلقيه الجرعة الأولى الثلاثاء الماضي.

وقال "بوتين" في مقابلة مع القناة الروسية الأولى: "استيقظت في صباح اليوم التالي بعد التطعيم وبدا لي أنني شعرت بألم خفيف في العضلات"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "أخذت مقياس حرارة فوجدت درجة حرارتي طبيعية".

وبيّن أنه كان يشعر أيضًا بعدم الارتياح في موضع الحقن.

ولم يكشف بوتين عن اللقاحات الروسية الثلاثة التي تناولها، قائلًا: "إن الطبيب الذي لقحه فقط هو الذي يعرف ذلك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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