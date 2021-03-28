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دليلك لعرض عقارك أون لاين

موقع بارك هو منصة لعرض العقارات أون لاين. لتشجيع الناس على الشراء ، البيع ، التأجير أو المشاركة للعقارات عن طريق الإنترنت. بارك موقع شامل لكل حاجة ليها علاقة بالعقارات. لو بتدور على حاجة ليها علاقة بالعقارات أو الخدمات العقارية، أكيد هتلاقيها على موقع بارِك.

بس إيه بيميز موقع بارِك عن مواقع زيه؟

تقدر على بارِك تعرض عقارك بسهولة و هيكون معاك حد من فريق بارِك خطوة بخطوة و هيوافيك بتقارير عن حالة إعلان عقارِك و هيديك نصائح إزاى ممكن توصل إعلانك لناس أكتر. بارِك كمان بيديك فرصة عرض صورعقارك بأكتر من شكل عشان يرضى ذوقك مهما كان، ممكن صور فوتوجرافية، صور واقعية إفتراضية أو فيديو.

بجانب الصور هتقدر تضيف جميع الأوراق و المستندات الخاصة بعقارك لضمان الشفافية لباقى عملائنا. كل ده بالإضافة كمان وجود خدمات تقديم نصائح و إستفسارات عقارية على الموقع.

التواصل أون لاين سهِل الوصول لحاجات كتير، بيوصلك لناس كتير و بسرعة من خلال محرِكات البحث أو المنصات المختلفة اللي المشتري هيدور عليها خلال عملية بحثه على عقار يناسبه، و موقع بارِك جمعلك الخطوات الأساسية لعرض عقارك على الإنترنت

إزاى تعرض عقارِك بشكل مميز؟

الصور هى مفتاح الكنز

الصور أولاً! الصور هى أول حاجة بيكون عليها تركيز و هى اللى بتحدد، هل أعرف أكتر عن العقار ده ولا أدولر على حاجة أحلى؟ لازم الإضاءة تكون مناسبة و أهم معالم البيت يكون واضحة جداً، هيكون أفضل لو إستخدمت كاميرة محترفة أو عينت مصور محترف عشان يصورلك و لو معرفتش مش مشكلة، إختار وقت يكون الدنيا صبح و كل حاجة واضحة و صور و حاول تشيل أى حاجة مش ضرورية عشان العقار يبان منسق.

إعرف أخبار سوق العقارات و إختار عرضك

كل عقار في منطقته ليه سعره وبيكون مبني على نسبة العرض والطلب، عشان كده لازم تعمل بحث عن الأسعار و المنطقة اللى فيها العقار عشان تعرف تحط سعر يشد المشترى ليك و دايماً خلى فى مجال للتفاوض و وضح طريقة الدفع و التقسيط، كل ده هيشد المشترى الجاد ليك.

خلى إعلانك واضح و صريح

عشان المشترى ياخد خطوة التواصل لازم يكون جمع فكرته الكاملة عن العقار، فالإعلان لازم يكون واضح فيه خطة الدفع واضحة وأي تفاصيل مهمة المشتري ممكن يسأل عليها تكون متضافة في الأعلان، لو الإعلان مفهوش التفاصيل واضحة ممكن ده يوصل الشك في مصداقيته أو خسارة الإهتمام.

إعرض عقارك فى المكان الصح

متعلنش عن عقارك في أكثر من مكان عشان تبيعه بسرعة! لازم تتأكد من مصداقية الموقع أو منصة العرض عشان توصل لنتائج فعالة.

إعرض عقارك على موقع بارك للحصول على أحسن خدمة عملاء والتواجد معاك دايماً لحد ما توصل للنتائج اللى ترضيك و تفيد عقارك.