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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9482.95 نقطة

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9482.95 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9482.95 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9482.95 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 65.24 نقطة ليقفل عند مستوى 9482.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، وأسلاك، والمجموعة السعودية، وملاذ للتأمين، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وعذيب للاتصالات، وأسواق عبدالله العثيم، وساسكو، وسويكورب وابل ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.40%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، والإنماء، وإعمار، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، ومتطورة، والجوف، وصادرات، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 22.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23733.30 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 848 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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