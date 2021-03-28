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متحدث "الصحة": نسبة الإصابة بكورونا بين من أخذوا اللقاحات ضئيلة جداً

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متحدث "الصحة": نسبة الإصابة بكورونا بين من أخذوا اللقاحات ضئيلة جداً متحدث "الصحة": نسبة الإصابة بكورونا بين من أخذوا اللقاحات ضئيلة جداً
شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية منعاً لارتفاع حالات الإصابة

متحدث

‬قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: إنه تم إعطاء 4.053.069 جرعة من لقاح #كورونا في #المملكة كاشفاً أن نسبة إصابة من أخذوا اللقاحات بالفيروس ضئيلة جداً.

وتابع: نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة، وارتفاعاً أيضًا في الحالات الحرجة.

وشدد "العبد العالي" خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات كورونا في المملكة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ منعاً لارتفاع حالات الإصابة.

وجدد "العبد العالي" التأكيد على أهمية أخذ اللقاحات؛ حرصاً على سلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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