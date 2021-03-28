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"تقني الرياض" يبدأ تدريب الملتحقين في برنامج "أتقن 6"

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"تقني الرياض" يبدأ تدريب الملتحقين في برنامج "أتقن 6" "تقني الرياض" يبدأ تدريب الملتحقين في برنامج "أتقن 6"
قال: إجمالي المستفيدين في أسبوعه الأول 438 متدرباً

بدأت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض تدريب المتقدمين على برامج "أتقن 6"، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من هذا البرنامج في أسبوعه الأول 438 متدرباً ومتدربة، وكانت مدة البرامج التدريبية المقدمة أربعة أيام، بواقع أربع ساعات لكل برنامج تدريبي يومياً.

كما تم تقديم 13 برنامجاً تدريبياً متنوعاً بين برامج الحاسب الآلي والبرامج السياحية وبرامج مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن المقبل أن التهيئة الإعلامية للبرامج ونوعيتها كانت تسير بشكل مكثف منذ إطلاق برنامج أتقن 6، ومما يدعم ذلك الخلفية المجتمعية المتمثلة في برامج أتقن السابقة وكفاءتها.للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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