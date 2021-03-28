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"آل الشيخ" مباركًا إطلاق صنع بالسعودية: ريادة وطنية وعمل تكاملي

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"آل الشيخ" مباركًا إطلاق صنع بالسعودية: ريادة وطنية وعمل تكاملي "آل الشيخ" مباركًا إطلاق صنع بالسعودية: ريادة وطنية وعمل تكاملي
قال: نتطلع لمواصلة العمل التكاملي لتحقيق تطلعات وطننا

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، على أن مشروع "صُنِع في " مشروع وطني تضافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة .

وقال "آل الشيخ" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر:‏ "نبارك لمنظومة الصناعة الرعاية الكريمة من سمو ⁧#ولي_العهد⁩ لإطلاق البرنامج، ونتطلع لمواصلة العمل التكاملي لتحقيق تطلعات وطننا".


وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف؛ قد أعلن إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظه الله- في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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