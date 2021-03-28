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أمانة العاصمة المقدسة تشرك موظفيها في الأعمال التطوعية خارج أوقات الدوام الرسمي

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أمانة العاصمة المقدسة تشرك موظفيها في الأعمال التطوعية خارج أوقات الدوام الرسمي أمانة العاصمة المقدسة تشرك موظفيها في الأعمال التطوعية خارج أوقات الدوام الرسمي
استقبال طلبات الراغبين في المشاركة حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 1442/8/18هـ

أمانة العاصمة المقدسة تشرك موظفيها في الأعمال التطوعية خارج أوقات الدوام الرسمي

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، مبادرةً بعنوان "دعم الرقابة على الإجراءات الاحترازية بالبلديات الفرعية"؛ إيماناً منها بأهمية نشر ثقافة التطوع في المجتمع من خلال المشاركات المجتمعية ورفع كفاءة الأعمال التطوعية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن المبادرة تهدف إلى إشراك الموظفين الإداريين والفنيين بأمانة العاصمة المقدسة في الأعمال الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية لمكافحة فيروس "كورونا" خارج أوقات الدوام الرسمي، ولمدة أسبوعين بواقع ثلاث ساعات ونصف يومياً.

وأشار إلى اعتماد المبادرة ضمن معايير المفاضلة في الترقية الوظيفية وفق الشروط والضوابط، لافتاً إلى استقبال طلبات موظفي الأمانة الراغبين في المشاركة بالأعمال الرقابية حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 1442/8/18هـ. على الرابط التالي: https://2u.pw/5eJZtأمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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