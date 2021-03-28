أخبار عاجلة

بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي" -
إبراهيم حول صنعته إلى فن.. يتقن صناعة الأنتيكات ببقايا الخشب -
Kryeministri sulmon PD-ne: Jane te verber, kane dy gishata dhe 'Rama ik' -
غرفة الأخبار | “فاينانشال تايمز” تبرز نجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس -
???? Artigo 5º - Saiba o que é impenhorabilidade rural -
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 30/03/2021 -
UPPSC PT-2021| प्रारम्भ Batch | Biology | By Pankaj Sir || Questions of Previous years || Class 14 -
Dampfreiniger entkalken | Kärcher -
Pedido de ajuda ao amigo Cícero -
تغطية خاصة لزيارة الرئيس السيسي لقناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزكاة والدخل" تُطلق حملة تطعيم الموظفين بلقاح كورونا في مقرها الرئيس

Print
"الزكاة والدخل" تُطلق حملة تطعيم الموظفين بلقاح كورونا في مقرها الرئيس "الزكاة والدخل" تُطلق حملة تطعيم الموظفين بلقاح كورونا في مقرها الرئيس
حرصًا من الهيئة على سلامة موظفيها.. وتنفيذًا لتوجيهات الجهات الصحية

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، حملة تطعيم موظفيها بلقاح فايروس كورونا (كوفيد – 19) بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية، وذلك في المقر الرئيس للهيئة بمدينة الرياض.

وتأتي حملة تطعيم موظفي "الزكاة والدخل" حرصاً من الهيئة على سلامة موظفيها، وتنفيذاً لتوجيهات الجهات الصحية المعنية في المملكة بالمسارعة لأخذ خطوة الحصول على لقاح فايروس كورونا (كوفيد – 19).

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع منسوبيها إلى المسارعة بالتسجيل في تطبيق صحتي والحصول على اللقاح، والاستفادة من مبادرة الهيئة في توفير لقاح فايروس كورونا (كوفيد – 19) للموظفين وتوفير عناء الذهاب لمراكز اللقاحات الأخرى، مبينةً أن من يحصل على اللقاح سواءً للجرعة الأولى أو الثانية، يحصل على إجازة ليوم واحد غير محسومة من رصيده.الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي"

بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي"

اقتصاديون وباحثون: "شريك السعودية" يؤكّد تصميم ولي العهد على بناء اقتصاد متين

اقتصاديون وباحثون: "شريك السعودية" يؤكّد تصميم ولي العهد على بناء اقتصاد متين

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة"

المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة"

شبكة عيون الإخبارية