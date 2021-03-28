تعرف على مصليات المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك

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لتقديم الخدمات للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات بالمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، وتقديم الخدمة إلى المصلين بما تفرضه الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا.

وشملت المصليات التي تم تخصيصها: شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، والدور الأول من توسعة الملك فهد بالكامل، وسطح وبدروم توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملة بساحاتها الخارجية، والساحة الشرقية.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي