أخبار عاجلة

بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي" -
إبراهيم حول صنعته إلى فن.. يتقن صناعة الأنتيكات ببقايا الخشب -
Kryeministri sulmon PD-ne: Jane te verber, kane dy gishata dhe 'Rama ik' -
غرفة الأخبار | “فاينانشال تايمز” تبرز نجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس -
???? Artigo 5º - Saiba o que é impenhorabilidade rural -
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 30/03/2021 -
UPPSC PT-2021| प्रारम्भ Batch | Biology | By Pankaj Sir || Questions of Previous years || Class 14 -
Dampfreiniger entkalken | Kärcher -
Pedido de ajuda ao amigo Cícero -
تغطية خاصة لزيارة الرئيس السيسي لقناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسارات شوران.. طرح مشروع استثماري لتعزيز جودة الحياة في المدينة المنورة

Print
مسارات شوران.. طرح مشروع استثماري لتعزيز جودة الحياة في المدينة المنورة مسارات شوران.. طرح مشروع استثماري لتعزيز جودة الحياة في المدينة المنورة
تهدف إلى تحقيق أهداف القطاع البلدي على ضوء رؤية المملكة 2030م

مسارات شوران.. طرح مشروع استثماري لتعزيز جودة الحياة في المدينة المنورة

أعلن أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي, عن طرح مشروع "مسارات شوران" للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير 3 مسارات على مساحة إجمالية قدرها 962710 أمتار مربعة في حي شوران بالمدينة المنورة.
ويُعدّ مشروع "مسارات شوران"، أحد المشروعات النوعية التي تهدف إلى تحقيق أهداف القطاع البلدي على ضوء رؤية المملكة 2030م وإيجاد فرص استثمارية تسهم في رفع جودة الحياة في الأحياء السكنية وأنسنة المدينة المنورة من خلال إنشاء وتشغيل وصيانة مواقع استثمارية والاستفادة من المردود المالي في مقابل تشغيل وصيانة عناصر المسارات.
ويسهم المشروع في رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والساحات البلدية في المنطقة, وتعزيز العوائد من العقارات البلدية بما يُسهم في تحقيق التنمية والاستدامة المالية للمدن ورفع مستوى جودة الحياة, وتطوير وتنمية ورفع معدلات الترفيه بمنطقة شوران، لتمثل هوية المنطقة وتكون مركزاً جاذباً للسكن والترفيه والاستثمار.
ويعزّز المشروع فرص مشاركة قطاع الاستثمار في معالجة مظاهر التشوّه البصري في الأحياء, وزيادة المساحات المفتوحة للأحياء المجاورة, واستيعاب فرص استثمارية جديدة, بالإضافة إلى زيادة الترابط والتنمية الاجتماعية بين سكان الأحياء.
ودعت أمانة المدينة المنورة المستثمرين لتقديم رغبات الاستفادة من الفرصة الاستثمارية حتى الـ 21 من شهر أبريل المقبل والاطلاع على تفاصيل المشروع عبر موقعها الإلكتروني, مبينة أن مدة عقد المشروع تبلغ 25 سنة من خلال صيانة وتشغيل العناصر الاستثمارية والطرق المحيطة, وتطوير عناصر البنية التحتية, والاستفادة من الأراضي الاستثمارية للمشروع بمساحة 336948 متراً مربعاً.أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي"

بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي"

اقتصاديون وباحثون: "شريك السعودية" يؤكّد تصميم ولي العهد على بناء اقتصاد متين

اقتصاديون وباحثون: "شريك السعودية" يؤكّد تصميم ولي العهد على بناء اقتصاد متين

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة"

المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة"

شبكة عيون الإخبارية