"الإسلامية" تستبعد 54 إماماً وخطيباً بمنطقة مكة بسبب تجاوزاتهم الفكرية

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طالبت بعدم التعاون معهم في إقامة البرامج والمناشط الدعوية

استبعد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة 54 إماماً وخطيباً؛ بسبب تجاوزات ومخالفات إدارية وفكرية والاستهزاء بقرارات الوزارة بتعيين مراقبات للمساجد، ورصد تغريدات في حسابات بعضهم، ويعمل الأئمة في العاصمة المقدسة وجدة والطائف وتربة والخرمة والقنفذة والكامل والليث والجموم وبحرة.

وطالب فرع الوزارة جميع الجهات بعدم التعاون معهم من قبل الجهات المختلفة في إقامة البرامج والمناشط الدعوية.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد