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شاهد.. مصرع شخص في انقلاب شاحنة على طريق "الباحة- بلجرشي"

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بلاغ تَلَقّته غرفة العمليات ليلًا تحرك على إثره الإسعاف و"المدني" إلى الموقع

شاهد.. مصرع شخص في انقلاب شاحنة على طريق

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، تفاصيل حادث انقلاب شاحنة وقع على طريق "الباحة- بلجرشي" ونتج عنه حالة وفاة.

وأوضح "الزهراني"، أن غرفة العمليات تَلَقّت بلاغًا على الرقم الموحد (997) في تمام الساعة 1:06 بعد منتصف الليل، بوقوع حادث انقلاب معدة ثقيلة بوادي فيق طريق "الباحة- بلجرشي".

وأردف: "تم توجيه فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع، وبمشاركة فِرَق من الدفاع المدني، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع؛ اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليهم، نسأل الله له الرحمة والمغفرة".

شاهد.. مصرع شخص في انقلاب شاحنة على طريق

شاهد.. مصرع شخص في انقلاب شاحنة على طريق

شاهد.. مصرع شخص في انقلاب شاحنة على طريق

هيئة الهلال الأحمر السعودي منطقة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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