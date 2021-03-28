"هذه سيارتي".. شاهد لحظة مقتل سائق باكستاني في أمريكا

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مراهقتان سرقتا السيارة واعتدتا عليه بصاعق كهربائي

كشف فيديو مروّع لحظاتِ الرعب التي انتهت بمقتل سائق "أوبر" الباكستاني محمد أنور (66 عامًا)، على أيدي مراهقتين (13 و15 عامًا)، أثناء محاولة فاشلة لسرقة سيارته في واشنطن دي سي.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، شغل مقتل سائق الأجرة الباكستاني الأصل محمد أنور، وسائل الإعلام والتواصل في أمريكا على مدى الأيام الماضية، بعد أن انتشرت مقاطع مروعة تُظهر آخر لحظات الرعب التي عاشها على أيدي مراهقتين أرادتا سرقته، وكيف قامت إحداهما بصعقه بصاعق كهربائي، قبل أن تضغط على دواسة السرعة لتنطلق السيارة والسائق معلق ببابها المفتوح حتى انقلبت السيارة.

وأعلنت شرطة واشنطن اليوم الأحد أن المراهقتين متهمتين بسرقة سيارة سائق أوبر، والتسبب في مقتله، بعد تدهور السيارة وإصابته بجروح قاتلة.

كما يكشف الفيديو لحظة القبض على الفتاتين أثناء محاولتهما الهرب من موقع الحادث؛ حيث كان رجل يصيح في المكان "إنهما سرقتا السيارة".

وقالت الشرطة في بيانها: إن "أنور" الذي يعيش في سبرينغفيلد بولاية فرجينيا، قُتِل بعد ظهر يوم الثلاثاء بالقرب من ناشيونال بارك.

رب أسرة

في حين أوضحت عائلة السائق القتيل، أن الأخير هاجر من باكستان عام 2014، وقالت في بيان على صفحة أنشئت على الإنترنت من أجل جمع التبرعات: "كان زوجًا وأبًا وجدًّا وعمًّا وصديقًا محبوبًا، كان دائم الابتسام".

كما أضافت: "رحل تاركًا وراءه عائلة تعتز به وتحبه وتفتقده كثيرًا".

سائق الأجرة الباكستاني محمد أنور