أخبار عاجلة

بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي" -
إبراهيم حول صنعته إلى فن.. يتقن صناعة الأنتيكات ببقايا الخشب -
Kryeministri sulmon PD-ne: Jane te verber, kane dy gishata dhe 'Rama ik' -
غرفة الأخبار | “فاينانشال تايمز” تبرز نجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس -
???? Artigo 5º - Saiba o que é impenhorabilidade rural -
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 30/03/2021 -
UPPSC PT-2021| प्रारम्भ Batch | Biology | By Pankaj Sir || Questions of Previous years || Class 14 -
Dampfreiniger entkalken | Kärcher -
Pedido de ajuda ao amigo Cícero -
تغطية خاصة لزيارة الرئيس السيسي لقناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هذه سيارتي".. شاهد لحظة مقتل سائق باكستاني في أمريكا

Print
مراهقتان سرقتا السيارة واعتدتا عليه بصاعق كهربائي

كشف مروّع لحظاتِ الرعب التي انتهت بمقتل سائق "أوبر" الباكستاني محمد أنور (66 عامًا)، على أيدي مراهقتين (13 و15 عامًا)، أثناء محاولة فاشلة لسرقة سيارته في واشنطن دي سي.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، شغل مقتل سائق الأجرة الباكستاني الأصل محمد أنور، وسائل الإعلام والتواصل في أمريكا على مدى الأيام الماضية، بعد أن انتشرت مقاطع مروعة تُظهر آخر لحظات الرعب التي عاشها على أيدي مراهقتين أرادتا سرقته، وكيف قامت إحداهما بصعقه بصاعق كهربائي، قبل أن تضغط على دواسة السرعة لتنطلق السيارة والسائق معلق ببابها المفتوح حتى انقلبت السيارة.

وأعلنت شرطة واشنطن اليوم الأحد أن المراهقتين متهمتين بسرقة سيارة سائق أوبر، والتسبب في مقتله، بعد تدهور السيارة وإصابته بجروح قاتلة.

كما يكشف الفيديو لحظة القبض على الفتاتين أثناء محاولتهما الهرب من موقع الحادث؛ حيث كان رجل يصيح في المكان "إنهما سرقتا السيارة".

وقالت الشرطة في بيانها: إن "أنور" الذي يعيش في سبرينغفيلد بولاية فرجينيا، قُتِل بعد ظهر يوم الثلاثاء بالقرب من ناشيونال بارك.

رب أسرة

في حين أوضحت عائلة السائق القتيل، أن الأخير هاجر من باكستان عام 2014، وقالت في بيان على صفحة أنشئت على الإنترنت من أجل جمع التبرعات: "كان زوجًا وأبًا وجدًّا وعمًّا وصديقًا محبوبًا، كان دائم الابتسام".

كما أضافت: "رحل تاركًا وراءه عائلة تعتز به وتحبه وتفتقده كثيرًا".

سائق الأجرة الباكستاني محمد أنور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

شبكة عيون الإخبارية