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"ساعة الأرض".. إطفاء أضواء مباني ومعالم جدة الرئيسة 60 دقيقة

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حدث عالمي تشارك فيه "الأمانة" للتوعية بترشيد الطاقة وتقنين استخداماتها

شاركت أمانة محافظة جدة،عند الساعة 8:30 من مساء أمس السبت، في فعالية "ساعة الأرض" العالمية، وذلك بإطفاء الأضواء لمدة ستين دقيقة في المباني الرئيسة وعدد من معالم جدة؛ للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة، وخفض مستوى التلوّث والاحتباس الحراري.

وجرى إطفاء الأضواء في مبنى الأمانة الرئيس وميدانَي الكرة الأرضية والقناديل، لتنضم محافظة جدة بذلك مع أكثر من 7000 مدينة حول العالم من 152 دولة إلى المشاركة في هذا الحدث، إذ تعد "ساعة الأرض" حدثاً بيئياً عالمياً يُطلب خلاله من مُلاك المنازل، والمسؤولين عن المنشآت الضخمة، والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس كل عام، وذلك لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تسبّبه مصادر الطاقة.

وتأتي مشاركة أمانة جدة السنوية في هذه الفعالية، للمساهمة في تعزيز الجانب التوعوي في تقنين استخدامات مصادر الطاقة بمحافظة جدة.

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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