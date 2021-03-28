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خلال أسبوع.. أكثر من 11 ألف جولة رقابية تحرر 484 مخالفة بالشرقية

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خلال أسبوع.. أكثر من 11 ألف جولة رقابية تحرر 484 مخالفة بالشرقية خلال أسبوع.. أكثر من 11 ألف جولة رقابية تحرر 484 مخالفة بالشرقية
استقبلت الأمانة 3508 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية

خلال أسبوع.. أكثر من 11 ألف جولة رقابية تحرر 484 مخالفة بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 11346 جولة رقابية، و280 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 61 منشأة تجارية، وتحرير 484 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 3508 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار ، والمخالفات البلدية؛ مؤكدةً جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق "توكلنا" في الأسواق والمراكز، ومتابعتها؛ وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، كذلك متابعة تطبيق الاشتراطات البلدية.
ودعَت الأمانة المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، والمخالفات البلدية؛ وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الجائحة.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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