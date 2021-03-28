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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين في المملكة

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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين في المملكة "التعاون الإسلامي" تدين استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين في المملكة
المنظمة جدّدت وقوفها مع في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ بشدة، اليوم، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة مفخّخة قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدّد وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تأييده لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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