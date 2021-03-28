أكثر من 230 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران

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خلال الأسبوع العاشر.. الملفات المستعرضة 6.200.773 ملفاً

قدّم نظام التعليم -عن بُعد- بجامعة نجران في أسبوعه العاشر من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 230959 مستخدماً.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ 6.200.773 ملفاً، وعدد لوحات المناقشة 2423 لوحة نقاش، و32521 تقييماً.

وبيّن أن الخدمات شملت تنفيذ 17504 فصول افتراضية، منها 675 جلسة متزامنة، استفاد منها 151359 حاضراً، فيما بلغ عدد الشُّعَب 5859 شعبة، أدارها 1159 أستاذاً، بحضور 20165 طالباً.

جامعة نجران التعليم عن بُعد