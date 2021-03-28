زحام وتكدسات بشرية.. إغلاق 4 مراكز تجارية أخلت بالاحترازات بالدمام

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جولات رقابية ترصد تهاونًا في تطبيق الإجراءات.. ودعوة للالتزام والإبلاغ

أغلقت بلدية وسط الدمام، 4 مراكز تجارية، عبر جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا؛ وضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية في كل المجمعات والأسواق التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن الفِرَق الرقابية أغلقت أربعة مراكز تجارية؛ وذلك بعد رصد تهاون من قِبَل أصحاب المنشآت في تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية، نتج عنه ازدحام وتكدسات بشرية بما يتجاوز العدد المسموح؛ مخالفين بذلك للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها.

وأكد أهمية تطبيق كل الإجراءات الوقائية من قِبَل المنشآت التجارية، والالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المعقمات، وتحقيق التباعد الجسدي بين المتسوقين؛ لما فيه صحة وسلامة الجميع؛ داعيًا كافة مرتادي الأسواق إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر (940)، أو من خلال تطبيق "بلاغاتي" على الأجهزة الذكية.

بلدية وسط الدمام