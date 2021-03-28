فلكية جدة: "قمر شعبان" يكتمل بدراً الليلة.. فرصة للتصوير الفلكي

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أبوزاهرة: هذا الوقت من الشهر مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطحه

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة؛ إن سماء السعودية والوطن العربي تشهد مساء اليوم الأحد 28 مارس 2021 اكتمال القمر لشهر شعبان 1442 وهو يمثل أول بدر من ثلاثة بدور في فصل الربيع بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهي فرصة للتصوير الفلكي.

ولفت أبوزاهرة؛ إلى أن القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير بالقرب من الأفق، لكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، وقد يكون القمر بلون أحمر أو برتقالي في أثناء شروقه بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا.

وتابع، بشكل عام يمكن القول إن القمر سيكون بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعاً بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعة 09:48 مساءً بتوقيت السعودية (06:48 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وأضاف أبوزاهرة ، يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل مائلاً باتجاه الجنوب وسيبقى يزيّن السماء إلى أن يغرب بالتزامن مع شروق شمس الإثنين.

وأكمل، يعد هذا الوقت من الشهر مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة وقوع كامل القمر في نور الشمس.

وأضاف أبوزاهرة؛ خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بنحو الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.الجمعية الفلكية جدة