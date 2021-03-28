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رائحة غريبة والأم تروي.. بدورة مياه شقة غير مسكونة عُثر على "طفل التوحد"!

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رائحة غريبة والأم تروي.. بدورة مياه شقة غير مسكونة عُثر على "طفل التوحد"! رائحة غريبة والأم تروي.. بدورة مياه شقة غير مسكونة عُثر على "طفل التوحد"!
13 يوماً بحثاً تنتهي ببلاغ تحرَّك إثره الأمن ليجدوه ملقى على الأرض مفارقاً الحياة

رائحة غريبة والأم تروي.. بدورة مياه شقة غير مسكونة عُثر على

عثرت الجهات الأمنية بمكة المكرّمة، على الطفل عبدالرحمن بن يحيى (12 عاماً) الذي يعاني التوحد، متوفى داخل أحد المباني السكنية بحي بطحاء قريش.

تفصيلاً، قالت والدة الطفل عبدالرحمن؛ لـ"سـبق"، إن مساء أمس السبت لاحظ سكان أحد المباني السكنية انبعاث رائحة غريبة تصدر من إحدى الشقق المجاورة لهم؛ حيث تمّ إبلاغ الجهات الأمنية، وباشرت الموقع وبعد الدخول إلى الشقة التي لا يسكن بها أحدٌ وكانت معروضة للإيجار، تمّت ملاحظة أن إحدى دورات المياه مغلقة، وتمّ فتحها من قِبل رجال الأمن ليجدوا الطفل ملقى على الأرض وقد فارق الحياة، فيما فتحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة التحقيق لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

وأضافت: "الطفل يعاني مرض التوحد، وحاول فتح باب الحمام من الداخل ولم يستطع، الأمر الذي دعاه إلى كسر مقبض الباب، في محاولة أخيرة للخروج من دورة المياه، والحمد لله على قضاء الله وقدره، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى".

وأشارت إلى أن الموقع الذي عثر فيه على الطفل لا يبتعد عن منزلنا سوى 500 متر، وقدّر الله الأقدار ألا تشاهده الأعين.

يُذكر أن الطفل المتوفى عبدالرحمن؛ يعاني مرض التوحد، وخرج من منزل أسرته بـ "بطحاء قريش" عند الساعة 11 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 3 شعبان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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