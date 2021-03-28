جريمة مروعة.. قتل ابنه المصاب بالتوحد بمضرب بيسبول واتصل بالشرطة

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الطفل عمره 5 سنوات ووُجدت جثته عليها كدمات ودماء داخل المنزل

جريمة بشعة شهدتها ولاية أوهايو الأمريكية مؤخرًا، راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، قُتل على يد والده بمضرب "بيسبول".

وقال ضباط في بارما، بولاية أوهايو، إنهم استُدْعُوا إلى منزل ماثيو بونومارينكو البالغ من العمر 31 عامًا، بعد أن اتصل بهم معلنًا قتل ابنه.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، اكتشفت الشرطة لدى توجهها إلى منزل بونومارينكو، جثة الطفل في غرفة المعيشة، وعليها كدمات ودماء.

ووفق عم الطفل القتيل؛ فإنه كان مصابًا بالتوحد، وتعلم استخدام الكمبيوتر اللوحي للتواصل؛ حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كذلك أشار إلى أن والد الطفل قد غادر مؤخرًا مركزًا للصحة السلوكية، وتوقف عن تناول الدواء؛ لكنه كان هادئًا للغاية في اليوم الذي سبق الحادثة المأساوية.

ومن المقرر أن يَمْثُل بونومارينكو أمام محكمة بارما في 29 مارس؛ حيث يواجه تهمة القتل العمد.