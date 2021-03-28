اعلان مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31

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تقييم كوفيد-19 وخسائر انخفاض القيمة

تأثرت المجموعة بشكل كبير بسبب تأثير كوفيد 19، مما أدى إلى انخفاض في الأنشطة الأساسية للمجموعة. وبالتالي فإن قيمة الموجودات الغيرمتداولة للمجموعة ، وبشكل رئيسي تلك الموضحة أدناه ، قد تأثرت سلبًا.

أخذت المجموعة بعين الاعتبار جميع هذه الموجودات الغير متداولة بحثًا عن أي مؤشرات هبوط في القيمة. بعد إجراء تقييم مفصل من قبل المجموعة ، تم التوصل إلى أن الموجودات أدناه لها مؤشرات هبوط في القيمة.

وبناءً عليه ، تم إجراء مراجعة هبوط في القيمة على جميع وحدات توليد النقد للمجموعة ، بما في ذلك التقييم العادل للعقارات الاستثمارية والممتلكات الأخرى المملوكة للمجموعة. نتج عن ذلك، أن القيمة الدفترية للموجودات أدناه تتجاوز القيمة القابلة للاسترداد المقدرة ، وبالتالي تم تسجيل هبوط في القيمة في القوائم المالية الموحدة كما هو موضح أدناه. تم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهبوط قيمة كل فئة من الموجودات في الإيضاحات ذات الصلة.

خسارة هبوط الممتلكات والمعدات (إيضاح 7)

خسارة هبوط العقارات الاستثمارية الأخرى (إيضاح 11)

خسارة هبوط الموجودات الغير ملموسة (إيضاح 10)

خسارة الهبوط في الشهرة (إيضاح 10)

خسارة الهبوط في الأعمال الإنشائية تحت التنفيذ (إيضاح 8)

خسارة الهبوط في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (إيضاح 12)

ستواصل المجموعة تقييم طبيعة ومدى التأثير على أعمالها ونتائجها المالية.

صفقة بيع كريم

في 26 مارس 2019م ، وقعت شركة أوبر اتفاقية شراء الأصول والتي بموجبها تستحوذ شركة أوبر على شركة كريم مقابل ما يقارب 3.1 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 11.6 مليار ريال سعودي) قابل للتعديل. تمتلك الشركة 15.3٪ من الأسهم في شركة كريم. وهو استثمار استراتيجي تم إجراؤه في البداية في عام 2014م وكان مدعومًا بالكامل بأجندة التحول الشاملة لمجموعة "سيرا" لتنويع ودعم التطورات التكنولوجية في المنطقة.صنفت المجموعة استثمارها في كريم كموجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع في آخر قوائم مالية سنوية موحدة.

تم الانتهاء من عملية الاستحواذ المذكورة أعلاه في 2 يناير 2020م ("الحد الأدنى لتاريخ الدفع" وفقًا لـلاتفاقية) بعد الحصول على موافقة من معظم السلطات التنظيمية في الدول ذات الصلة.

ووفقًا للاتفاقية ، احتفظت أوبر بنسبة 25 ٪ من إجمالي المقابل البالغ 483 مليون ريال سعودي ، حتى يتم الانتهاء من جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية. اعترفت المجموعة بمكاسب قدرها 1,563 مليون ريال سعودي ، باستثناء مبلغ 241 مليون ريال سعودي ، والذي يمثل 50٪ من المبلغ المحتجز كما هو موضح أعلاه.

قامت المجموعة بتقييم إمكانية استرداد المبلغ المتبقي من الذمم المدينة المتعلقة بالمبلغ المحتجز بناءً على المعلومات التي حصلت عليها فيما يتعلق بالتقدم في القضايا التنظيمية والضريبية والتعويضات لإتمام صفقة البيع.

بعد الاعتراف الأولي بالمكاسب المذكورة أعلاه ، دفعت أوبر مبلغًا إضافيًا قدره 9.2 مليون ريال سعودي يتعلق بتعديل سعر سهمها بمقدار 1.05 ريال سعودي لكل سهم في وقت الاستحواذ أعلاه.

يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 39 من القوائم المالية الموحدة .

معلومات إضافية أخرى:

1-بلغت إيرادات العام الحالي 905 مليون ريال مقابل 2,190 مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 59٪.

2- بلغ إجمالي الربح للعام الحالي 307 مليون ريال مقابل 1,273 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 76٪.

3- بلغت الخسارة التشغيلية للعام الحالي 534 مليون ريال سعودي مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 339 مليون ريال سعودي للعام السابق بانخفاض قدره 257٪.

4- بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة قبل الحقوق غير المسيطرة للعام الحالي 11 مليون ريال ، مقابل 189 مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 94٪، وقد بلغ صافي الربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة للعام الحالي 18 مليون ريال مقابل 186 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 90٪.

5- بلغ إجمالي الدخل الشامل للسنة الحالية قبل حقوق الملكية 9 مليون ريال سعودي مقارنة بإجمالي الدخل الشامل 215 مليون ريال سعودي للعام السابق بانخفاض قدره 96٪، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي بعد حقوق الملكية غير المسيطرة 17 مليون ريال مقارنة بإجمالي الدخل الشامل 212 مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 92٪.

6 - ربحية السهم للعام الحالي 0,06 ريال مقارنة بربحية السهم 0,62 ريال للعام السابق.

7. بلغت حقوق المساهمين (بدون حقوق غير مسيطرة) كما في نهاية العام الحالي 5,877 مليون ريال سعودي مقابل 5,836 مليون ريال سعودي في العام السابق (بدون حقوق الأقلية) بارتفاع قدره 0.7٪