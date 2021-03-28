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الفضلي: مبادرتا " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" تحققان المستهدفات العالمية

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الفضلي: مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" تحققان المستهدفات العالمية الفضلي: مبادرتا " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" تحققان المستهدفات العالمية
وزير البيئة: تسهمان في حماية الأرض والطبيعة وتنعكسان بشكل إيجابي على كوكب الأرض

الفضلي: مبادرتا

أكّد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي؛ أن مبادرة " الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" سوف تنعكسان بشكل إيجابي على كوكب الأرض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تسهم مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنهما سمو ولي العهد -يحفظه الله-، البارحة، في حماية الأرض والطبيعة وتحقيق المستهدفات العالمية، التي تنعكس بشكل إيجابي على كوكب الأرض.

وكان قد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين سيتم إطلاقهما قريباً، سترسمان توجُّه السعودية والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خريطة طريق ذي معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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