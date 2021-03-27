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الأخضر يواصل استعداده لمباراة فلسطين ضمن تصفيات

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الأخضر يواصل استعداده لمباراة فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم

يواصل السعودي الأول لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة؛ لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

الأخضر يواصل استعداده لمباراة فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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