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"المملكة": نقدِّر الكفاءة العالية لمصر في التعامل مع جنوح إحدى السفن بقناة السويس.. ونقف معها بإمكاناتنا كافة

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"المملكة": نقدِّر الكفاءة العالية لمصر في التعامل مع جنوح إحدى السفن بقناة السويس.. ونقف معها بإمكاناتنا كافة "المملكة": نقدِّر الكفاءة العالية لمصر في التعامل مع جنوح إحدى السفن بقناة السويس.. ونقف معها بإمكاناتنا كافة

صرحت وزارة الخارجية بأن المملكة العربية تقدر بالغاً وتدعم الجهود التي تبذلها جمهورية العربية الشقيقة في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس.

وإذ تعرب المملكة عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة؛ فإن المملكة تعبر عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقاً لما تقدره السلطات المصرية، وعن استمرار تواصلها مع المصرية الشقيقة لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.

قناة السويس مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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