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"أمانة مكة" تطفئ أنوارها تفاعلاً مع "ساعة الأرض"

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"أمانة مكة" تطفئ أنوارها تفاعلاً مع "ساعة الأرض" "أمانة مكة" تطفئ أنوارها تفاعلاً مع "ساعة الأرض"

شاركت أمانة العاصمة المقدسة، والبلديات الفرعية التابعة لها؛ مساء اليوم، في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، والذي يوافق السابع والعشرين من شهر مارس من كل عام؛ وذلك لإحياء أضخم حدث بيئي على مستوى العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، أن مشاركة الأمانة تأتي ضمن الحملة العالمية التي يشارك فيها مئات الملايين من الأشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في عددٍ من الدول حول العالم التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاهتمام بالبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب التوعوي في تقنين استخدام مصادر الطاقة.

وأشار "الشريف" إلى أنه تم إطفاء إضاءة مقر الأمانة لمدة ساعة واحدة بدأت من الساعة 8:30 مساءً اليوم وحتى الساعة 9:30 مساءً، بما لا يخل بمتطلبات السلامة، كما شاركت البلديات الفرعية التابعة للأمانة في هذا الحدث العالمي السنوي.ساعة الأرض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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