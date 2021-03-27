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ضمن الخطط المعدة سابقًا لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا والتدريب في بيئة جوية مختلفة

اكتمل اليوم وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة (مصحف الجوية) في جمهورية باكستان الإسلامية للمشاركة في تمرين (مركز التفوق الجوي 2021).

وكان في استقبال المشاركين الملحق العسكري لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين مقدم الطيران الركن فايح بن عبدالرحمن الروقي.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة من نوع (تورنيدو)، وبكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى جانب القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الباكستانية (الدولة المضيفة).

وأوضح المقدم الطيران الركن فايح بن عبدالرحمن الروقي أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين (مركز التفوق الجوي 2021) تهدف إلى دعم أواصر التعاون بين البلدَيْن. ويأتي التمرين ضمن الخطط المعدة سابقًا لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، والتدريب في بيئة جوية مختلفة، وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي.

وكان قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قد وقف على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي قبل مغادرتها إلى جمهورية باكستان الإسلامية، وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه. مؤكدًا على الجميع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على سلامة التنفيذ.

القوات الجوية تمرين مركز التفوق الجوي